atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Mercan Köşk’ün ilk tanıtımı yayınlandı!

Mercan Köşk’te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, Mersin Tarsus’un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu’nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda, sırlarla çevrili Mercan Köşk’ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken, geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor. Kubilay Aka’nın hayat verdiği Aras, Hafsanur Sancaktutan’ın canlandırdığı Cemre ve Bertan Asllani’nin hayat verdiği Toprak karakterlerinin öne çıktığı tanıtımda hikâyenin merkezindeki çatışmalara, aile bağlarına ve sırlarla örülü dünyaya dair ilk sinyaller de paylaşıldı.

Çekimleri Tarsus’ta devam eden ‘Mercan Köşk’, Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.