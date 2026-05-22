Audi A2 e-tron geri geliyor: İşte testlerden yeni fotoğraflar

1999 yılında aerodinamik tasarımıyla piyasaya sürülen Audi A2, 2026 yılında günümüzün SUV akımına uygun tamamen elektrikli bir model olarak yollara dönüyor.

ID.3 Neo'nun kardeşi olarak konumlanan bu araç, markanın tam elektrikli premium giriş seviyesi hedefini temsil ediyor.

ZORLU HAVA KOŞULLARINDA TEST EDİLDİ

Laponya'daki karlı zeminlerde sahneye çıkan yeni modelin, buz gibi kaygan parkurlarda yol tutuşu ve çevikliği sınandı.

Bu aşırı soğuk hava şartlarında A2 e-tron'un termal yönetim sistemi ve batarya performansı da kontrol edilerek markanın standartlarına göre optimize edildi.

Kış testlerinin ardından evi Bavyera'ya dönen kompakt model; eğimli yollarda, değişken kaplamalarda ve dar virajlarda gerçek trafik koşullarıyla yüzleşti.

Bu aşamada aracın süspansiyon ve sürüş destek sistemlerinin günlük kullanıma olan uygunluğu detaylıca değerlendirildi.

Selefiyle aynı katı aerodinamik yaklaşımı benimseyen yeni A2, keskin biçimde aşağı doğru uzayan tavan çizgisiyle dikkat çekiyor.

Audi'nin Ingolstadt'taki rüzgar tünelinde 300 km/s hıza ulaşan rüzgarlarla test edilen aracın hava akışı, gürültü seviyesi ve termal stabilitesi sürekli olarak iyileştiriliyor.

EYLÜL 2026'DA VİTRİNE ÇIKACAK

Üretimi de Ingolstadt tesislerinde gerçekleştirilecek olan Audi A2 e-tron'un eylül ayında düzenlenecek resmi bir etkinlikle tanıtılması planlanıyor.

Yenilenen elektrikli modelin bu ikinci denemede dönemin otomobil trendlerini çok daha iyi yakalaması hedefleniyor.