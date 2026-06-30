Audi tarihinin en güçlüsü: Nuvolari, 2027’de yollarda olacak

Audi'nin 2027 yılında yollara çıkarmayı planladığı yeni süper otomobili Nuvolari, geliştirme sürecinin son aşamalarına yaklaşıyor.

Monako Grand Prix'sinde tanıtılan konsept modelin ardından aracın üretime yakın prototipi, Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde test edilirken kameralara yakalandı.

TASARIM ÇİZGİSİ VE AERODİNAMİK YENİLİKLER

Yoğun kamuflaja rağmen test edilen prototipin, daha önce sergilenen konsept araçla neredeyse birebir aynı tasarım çizgisine sahip olduğu görülüyor.

Araçta en çok dikkat çeken detaylardan biri olan üç farklı konfigürasyona sahip aktif arka rüzgarlık, maksimum modda 400 kilograma kadar aerodinamik bastırma kuvveti üretebiliyor.

1001 BEYGİRLİK HİBRİT V8 MOTOR GÜCÜ

Lamborghini Temerario ile aynı altyapıyı paylaşan yeni Audi Nuvolari, 800 beygir güç üreten 4.0 litrelik çift turbo V8 motor ile geliyor.

Bu güçlü içten yanmalı motor, her biri 150 beygir gücündeki üç farklı elektromotor ve 7,3 kWh kapasiteli batarya ile desteklenerek toplamda 1.001 beygirlik bir sistem gücüne ulaşıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan bu güçlü otomobil, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2,6 saniyede çıkarken 350 km/s barajını da rahatlıkla aşabiliyor.

499 ADET ÜRETİLECEK

Dünya genelinde sadece 499 adet üretilecek olan bu özel modelin ilk teslimatlarının, 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.