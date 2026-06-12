Audi'den yeni far teknolojisi: Sinyal ışıkları yola yansıyor

Otomotiv devi Audi, üçüncü nesil Q7 modelinde dünyada bir ilk olan yenilikçi far teknolojisini tanıttı.

Lazer farların yerini alan matrix LED'ler, artık entegre projektörler sayesinde hava karardığında sinyal ışıklarını doğrudan yola yansıtma yeteneğine kavuştu.

YENİ SİSTEMDEN İLK DETAYLAR

Sürücü sinyal kolunu kullandığında otomatik olarak devreye giren bu sistem, özellikle zifiri karanlık koşullarında büyük bir avantaj sağlıyor.

Yola yansıtılan ek sinyal göstergeleri; diğer araçlar, bisikletliler ve yayalarla olası çarpışma risklerini en aza indirerek güvenliğe doğrudan katkı sunuyor.

Söz konusu gelişmiş aydınlatma yeteneği, aracın arka stop lambalarına da başarılı bir şekilde entegre edilmiş durumda.

OLED teknolojisine sahip olan arka aydınlatma grubu, öndeki tehlikelere karşı arkadaki sürücüleri uyarmak için belirli ikaz sembollerini yansıtarak şerit değişimlerini çok daha güvenli hale getiriyor.

Q7'nin aydınlatma sistemi sadece sinyallerle sınırlı kalmayıp, yol kenarındaki insanları doğrudan aydınlatan özel bir işaretleme ışığı da barındırıyor.

Ayrıca araç kameraları yolda buzlanma tespit ettiğinde, farlardaki projektörler sürücüyü görsel olarak uyarmak için yola kısa süreliğine bir buz kristali sembolü yansıtıyor.

Şerit değiştirirken çevredeki trafiğe otomatik olarak uyum sağlayan farlar, zorlu sürüş senaryolarında ve yol çalışmalarında sürücülere şerit yönlendirmesi desteği veriyor.

Arkada ise bagaj kapağı camına yansıtılan kesintili ışık barı, fazladan bir fren lambası görevi görerek trafikteki görünürlüğü artırıyor.

AVRUPA MEVZUATINA TAKILDI

Amerika versiyonlarında "Quattro" yazısıyla ikiye bölünen bu şık arka ışık barı, mevzuat kısıtlamaları sebebiyle şimdilik Avrupa pazarında yasal olarak kullanılamıyor.

Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan bu yeni nesil dijital matrix LED ve OLED donanımları, otomobil aydınlatma teknolojilerinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.