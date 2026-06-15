Audi'den yeni süper otomobil: Nuvolari'nin pist testleri başladı

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Alman otomobil üreticisi Audi, efsanevi R8 modelinin dolaylı halefi olarak görülen yeni şarj edilebilir hibrit süper otomobili Nuvolari'nin pist testlerine başladı.

Geçtiğimiz hafta hiçbir ön duyuru yapılmadan aniden tanıtılan araç, İtalya'daki yüksek hızlı Nardò pistinde ve Nürburgring'de kamuflajlı gövdesiyle görüntülendi.

LAMBORGHINI MOTORUYLA REKOR GÜÇ

Yeni Nuvolari, teknik olarak Lamborghini Temerario modeliyle oldukça yakın bir akrabalık bağı taşıyor.

Gücünü çift turbolu 4,0 litrelik V8 motor ve elektrik desteğinden alan araç, toplamda 1001 beygir güce ulaşabiliyor.

Sertleşen emisyon kuralları nedeniyle eski atmosferik V10 motorun yerine gelen bu yeni hibrit ünite, tam 10 bin devir çevirebiliyor.

Audi CEO'su Gernot Döllner'in açıklamaları ise ilerleyen dönemde aracın bir üstü açık cabrio versiyonunun da gelebileceğine işaret ediyor.

499 ADET ÜRETİLECEK

Dünya genelinde sadece 499 adet üretileceği açıklanan özel Nuvolari modeli için siparişler, bu yılın dördüncü çeyreğinde açılacak.

Süper otomobilin teslimatlarının ise 2027 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor.

Almanya için açıklanan 600 bin euroluk dudak uçuklatan fiyat etiketi, aracın temel aldığı Lamborghini modelinin neredeyse iki katına satılacağını gösteriyor.