Audi'nin lüks SUV modeli Q9 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

Audi, şimdiye kadarki en büyük ve en lüks SUV modeli olan yeni Q9'un iç mekan detaylarını paylaştı.

Bu devasa model, konfor ve geniş yaşam alanı odaklı geliştirilerek BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS gibi güçlü rakiplerini hedef alıyor.

AKILLI KAPI TEKNOLOJİSİ

Yeni Q9'da yer alan akıllı kapılar akıllı telefon, multimedya sistemi veya fren pedalı gibi farklı yöntemlerle otomatik olarak kontrol edilebiliyor.

Gelişmiş sensörlerle desteklenen sistem sayesinde kapıların dar alanlarda yan araçlara çarpması veya yolcuların sıkışması tamamen engelleniyor.

Altı ve yedi koltuklu seçeneklerle sunulan aracın en dikkat çeken versiyonunda, bağımsız kaptan koltuklar yer alıyor.

Business class uçak kabinlerinden ilham alan bu koltuklar tamamen elektrikli ayar, ısıtma ve havalandırma gibi üst düzey özellikler sunuyor.

Elektronik kontrollü panoramik cam tavan tek dokunuşla opak hale getirilebilirken 84 LED'li aydınlatma sistemi 30 farklı renk seçeneği sağlıyor.

İç mekanda piyano siyahı yerine mat malzemeler ve açık gözenekli ahşap kaplamalar tercih edilerek kalite algısı zirveye taşınıyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yaklaşık 3.124 mm aks mesafesine sahip olması beklenen dev SUV modelinin V6 ve V8 motor seçenekleriyle yollara çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Yeni Audi Q9'un başlangıç fiyatının, küresel pazarda yaklaşık 90 bin dolar seviyesinden başlaması bekleniyor.