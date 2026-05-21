Automechanika İstanbul, yedek parçanın nabzını tutuyor

Otomotiv satış sonrası sektörünün bölgedeki en büyük uluslararası buluşmalarından 25. Automechanika İstanbul 2026, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliğiyle düzenlenen fuar, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan geniş coğrafyada sektörün en stratejik ticaret ve iş platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Organizasyon, elektrikli araç teknolojilerinden detaylı bakım uygulamalarına, kariyer fırsatlarından canlı sanat performanslarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

2025'TE 14 MİLYAR DOLARLIK YEDEK PARÇA İHRACATI

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, Türkiye'nin geçen yıl 14 milyar dolarlık yedek parça ihracatı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Sıfır araç satışında bu sene otomotiv sektöründe daralmalar yaşansa da yedek parça pazarının sürekli büyümeye devam ettiğini, pazar payı açısından en büyük faydanın yüzde 40 oranında yedek parçada olduğunu vurgulayan Özçete, "Otomotiv sektörü 41,5 milyar dolarla geçen seneyi şampiyon tamamladıysa bunda fuarların da çok büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

TÜRK FİRMALARI GLOBAL ÖLÇEKTE GÜÇLENİYOR

Automechanika İstanbul Fuar Direktörü Ceyda Alp Acımış, fuarın güzel başladığını belirterek, "Bu sene 25. yılımızı kutluyoruz. Coşkumuz, heyecanımız çok yüksek. Bu sene elimizden geldiği kadar hem katılımcılara hem de ziyaretçilere bu 25. yıl coşkusunu yaşatmaya çalıştık." dedi.

Acımış, bu yıl fuarda ürünlerin ötesinde deneyim alanlarına ve etkinliklere ağırlık verdiklerini dile getirerek, katılımcıların çok daha özel alanları birlikte yaşayabilmelerini ve deneyimleyebilmelerini istediklerini aktardı.

Toplam 14 salonun yer aldığı fuarın 40 bin metrekare üzerine kurulu olduğu bilgisini paylaşan Acımış, 1400'e yakın katılımcının olduğunu söyledi.