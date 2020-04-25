Koronavirüs nedeniyle insanlar eve çekilip dışarı çıkmayınca doğa genelindeki ıssız ve sessizlik nedeniyle, ormanda bulunan hayvanlar daha fazla görülmeye başladı.

KARACA'NIN KAÇIŞ ANLARI

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Av Koruma ve Kontrol Çalışmaları sırasında bir karaca bir anda yola atladı.

Ekiplere bir süre eşlik eden karaca bir süre sonra gözlerden kayboldu. Karacanın o anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

Av koruma ekiplerine yakalanan karaca VİDEO