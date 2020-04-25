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Av koruma ekiplerine yakalanan karaca

Kırklareli’deki ormanlık bir alanda, av koruma çalışmaları sırasında, ekiplerden kaçmaya başlayan karacanın o anları kameraya yansıdı.

İHA |
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Av koruma ekiplerine yakalanan karaca

Koronavirüs nedeniyle insanlar eve çekilip dışarı çıkmayınca doğa genelindeki ıssız ve sessizlik nedeniyle, ormanda bulunan hayvanlar daha fazla görülmeye başladı.

KARACA'NIN KAÇIŞ ANLARI

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Av Koruma ve Kontrol Çalışmaları sırasında bir karaca bir anda yola atladı.

Ekiplere bir süre eşlik eden karaca bir süre sonra gözlerden kayboldu. Karacanın o anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

Av koruma ekiplerine yakalanan karaca VİDEO

Av koruma ekiplerine yakalanan karaca

Av koruma ekiplerine yakalanan karaca

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