Ava Yaman, Instagram'ı şoke etti! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinden yeni pozlar
Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman'ın yeni pozları beğeni topladı. Makyajlı halini paylaşan Yaman'a övgü dolu yorumlar geldi.
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol karakteri Eleni'yi canlandıran Ava Yaman, sosyal medyanın gündeminde.
Kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Yaman, sık sık paylaşım da yapıyor.
Ava Yaman'ın son pozları, beğeni topladı.
Makyajlı haliyle poz veren ünlü oyuncu, bu kez doğallığını kenara koydu ve göz makyajıyla öne çıktı.
Göz rengini ortaya çıkaran makyajı, takipçilerinden tam not aldı.