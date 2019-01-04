Avanak Avni yeniden Karikatür Evi’nde

Kadıköy Belediyesi tarafından Temmuz 2017’de yaptırılan usta karikatürist Oğuz Aral ve efsanevi karakteri Avanak Avni heykelleri, Hasanpaşa’da, hem Kadıköy’e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni gösteriyordu.

ÇALINMIŞTI

Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından Karikatür Evi’nin karşısındaki alana yapılan 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki bronz Avanak Avni heykeli, iki hafta önce ayaklarından ayrılarak çalındı.





YENİDEN YERLEŞTİRİLDİ

Heykeltıraş Yunus Tonkuş, Şişli’de bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen heykeli, koparıldığı noktadan yeniden birleştirdi.

Ayaklarına kaynak yaparak sağlamlaştırılan heykel, yeniden Hasanpaşa’da bulunduğu noktaya dikildi.

AVANAK AVNİ

Oğuz Aral’ın, 1973 yılında çizmeye başladığı çizdiği Avanak Avni’nin maceraları, Türkiye sınırlarını aşıp Güney Afrika'daki ırkçı olaylara karşı, Meksika'da ise ABD karşıtı grupların sembolü olmuştu.

Oğuz Aral, Gırgır Dergisi’nin el değiştirmesinden sonra 1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını vermişti. Avni dergisi, 1996'ya kadar yayınını sürdürmüştü.





OĞUZ ARAL ANISINA YENİDEN HAYATA GEÇİRDİLER

Oğuz Aral’ın 2004’te hayata veda edişinin ardından, Penguen dergisi çizerleri, Oğuz Aral'ın anısına, Avni'nin karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi.



