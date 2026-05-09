Avcılar’da 89 yaşındaki kadına ekipler kapı kırarak ulaştı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşanan olay, bir apartman dairesinde uzun süre haber alınamayan yaşlı kadının hayatından endişe edilmesine neden oldu. Denizköşkler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Kadriye H.’ye ulaşamayan yakınları ve komşuları, durumun ciddiyet kazanması üzerine harekete geçti. Kapının açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI VE KOMŞULAR SEFERBER OLDU

Oya Sokak’taki bir apartmanın bahçe katında, Kadriye H.’den telefonla haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu komşularına bildirdi. Komşuların da kapıyı çalmasına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alınamadı.

Bunun üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

ÇİLİNGİR KAPIDA YETERSİZ KALDI

Olay yerine gelen çilingir, kapının üç farklı kilitle güvenlik altına alınmış olması nedeniyle açma işlemini gerçekleştiremedi. Bunun üzerine devreye itfaiye ekipleri girdi.

Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kapıyı kırarak daireye giriş yaptı.

YAŞLI KADIN YATAĞINDA BULUNDU

İçeri giren ekipler, 89 yaşındaki Kadriye H.’yi yatağında hareketsiz ve bitkin halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde yaşlı kadının bilincinin açık olduğu ancak aşırı halsizlik nedeniyle ayağa kalkamadığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kadriye H. sedyeyle evden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla hastaneye sevk edilen yaşlı kadın, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Olay sırasında mahalle sakinleri de uzun süre kapı önünde bekleyerek gelişmeleri takip etti. Ekiplerin eve giriş anı çevrede endişeyle izlenirken, yaşlı kadının sağ bulunması mahallede rahatlama yarattı.