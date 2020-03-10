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Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

İstanbul Avcılar'da yüzde 76 engelli olan gen, kız arkadaşına 'şit' dediği iddiasıyla M.O tarafından darbedildi.

DHA | 10.03.2020 - 06:25..
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Olay 8 Mart Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta meydana geldi. Teyzesinin evinin önünde bekleyen Taha Alper Behrem, iddiaya göre, sokakta otomobiliyle geçen M.O. ve kız arkadaşına seslendi.

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

ENGELLİ GENCİ DAKİKALARCA DÖVDÜ

M.O., kendilerine seslenen engelli genci, kız arkadaşına laf ettiğini öne sürerek darp etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli, Alper Behrem'i dakikalarca darp etti. Engelli gencin yüzünde, boynunda ve vücudunda yaralar oluştu. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen engelli genç hastaneye kaldırıldı. Behrem Ailesi darp raporu alarak çocuklarını darp edenlerden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine ifadesi alınan şüpheli M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

"DÖVERKEN BEN ENGELLİYİM DEDİM"

Yaşadığı olayı anlatan Taha Alper Behrem, "Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona, ben engelliyim dedim. Başka ne diyebilirim ki" dedi.

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

"TEKME VE YUMRUK ATARAK"

Darp edilen Taha Alper Behrem'in annesi Zeliha Yıldırım, da olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Alper teyzesinin kapısına geliyor. O arada ne olduğunu bilemiyoruz. Öğreniyorum ki çocuğumu yaklaşık iki buçuk metrelik merdivenlerde tekme atarak bahçeye fırlatıyor. İnip boğazını sıkıyor. Daha sonrasında tekme ve yumruk atarak yavrumu gözlerine, yüzüne vuruyor. Oğlum 'abi ben engelliyim vurma bana diyor'. Kendini ancak böyle savunabiliyor. Çünkü karşılık vermesini bilmiyor. Devamında çocuğumu giriş katının demirlerine vuruyor. Etrafındakiler bırak o çocuk engelli dediğinde 'bana ne engelliyse engelli' diyor. Tamamen öldürme kastıyla oğlumu mahvediyor. İfadelerinde kız arkadaşıma tacizde bulundu demişler. Kız arkadaşına 'şit' demiş. Sebebi bu. Ben böyle dediğine de inanmıyorum. Benim oğlum herkese selam verir kendi kendine konuşur."

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

Avcılar'da bir kişi, otizmli genci dövdü

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