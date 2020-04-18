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Avcılar'da fırıncıların ekmek satma kavgası

Sokak sokak gezip ekmek satan fırıncıların tekme tokat kamerası okurumuzun kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi |
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Avcılar'da fırıncıların ekmek satma kavgası

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı tedbirlerden biri olan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulamaya alındı.

Vatandaşlar evlerinde kalırken fırıncılar bu yasaktan muaf tutuldu.

FAZLA EKMEK SATMA KAVGASI

Araçlarla sokak sokak gezip ekmek dağıtan fırıncılar, bu hafta da birbirine girdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde fırıncıların tekme tokat kavga ettiği anların görüntüsü Ensonhaber'in WhatsApp Hattı'na gönderildi.

Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri paylaşın, yayınlayalım: +90. 533 378 20 00

Avcılar'da fırıncıların ekmek satma kavgası ViDEO

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