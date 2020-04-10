taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6764
Euro
7.3139
Altın
1677
Borsa
95919.97
Gram Altın
360.07
Bitcoin
46215.9

Avcılar'da güneşi gören parka koştu

Sıcak havayı fırsat bilenler, yasak olmasına rağmen parklara doluşurken polis, sık sık uyarılarda bulundu.

DHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Avcılar'da güneşi gören parka koştu

Koronavirüs tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, İstanbul Avcılar'da bulunan Emekliler Parkı'ndaki banklar, güneşin kendisini göstermeye başlayınca dolmaya başladı.

Yiyeceklerini getirip, parkta yiyenler de var.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine sık sık parka gelerek burada oturanlardan evlerine gitmelerini istiyor.

Avcılar'da güneşi gören parka koştu

POLİSİN GİTMESİNİ BEKLİYORLAR

Ekip araçlarından da benzer duyurular yapılırken, polislerin ayrılmasından kısa süre sonra parka gelerek oturanlar olduğu göze çarptı.

Avcılar'da güneşi gören parka koştu

Avcılar'da güneşi gören parka koştu

Avcılar'da güneşi gören parka koştu

İlginizi Çekebilir
ABD'de koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.
Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, kendi araçlarıyla Kaymakamlığın emrinde 65 yaş ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Sağlık Bakanı, açıklama yapacak
Bakan Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da Türkiye'de koronavirüse dair son bilgilere paylaşacak.
Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi
Sosyal mesafeye uymadığı için bin lira ceza kesilen kişi, “Uygulanması çok zor bir ceza, mantığı yok ama cehalet seviyesi bu olan halka da yapılması gereken budur.” dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
849
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
261
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
137
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
151
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
31
Koray Avcı sakallarını kesti
Koray Avcı sakallarını kesti
72
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir