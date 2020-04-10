Avcılar'da güneşi gören parka koştu

Koronavirüs tehdidine karşı toplumun her kesimine 'Evde kal' çağrılarına devam edilirken, İstanbul Avcılar'da bulunan Emekliler Parkı'ndaki banklar, güneşin kendisini göstermeye başlayınca dolmaya başladı.
Yiyeceklerini getirip, parkta yiyenler de var.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine sık sık parka gelerek burada oturanlardan evlerine gitmelerini istiyor.
POLİSİN GİTMESİNİ BEKLİYORLAR
Ekip araçlarından da benzer duyurular yapılırken, polislerin ayrılmasından kısa süre sonra parka gelerek oturanlar olduğu göze çarptı.