Avcılar'da güneşi gören parka koştu

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Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisini tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş, "Nizamiyeden gitmesi için üç defa uyardım. Çıkmayınca da ateş ettim." dedi.