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Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

E-5 karayolu Avcılar Mevki yan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, bir alışveriş merkezinin önündeki merdivenin ayağına saplanırken, sürücü ve yolcuların alkollü olduğu öğrenildi.

DHA |
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Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

E-5 Karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde, Ürdün vatandaşı S.S. idaresindeki 34 JD 1460 plakalı otomobil, yan yolda ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak, bir alışveriş merkezinin girişindeki merdivenin ayağına saplandı.

Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

3 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Merdivenin alt kısmına giren otomobildeki sürücü S.S. ile birlikte Ürdün vatandaşı A.E. ve K.A.S.A isimli yolcular araçta sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde araçta sıkışan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

HEPSİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralıların kaldırılmasının ardından polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Ayrıca sürücü S.S. ve araçta bulunan yolcuların alkollü oldukları tespit edildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı

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Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
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