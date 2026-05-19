Avcılar'da sol şeritte bekleyen motosiklete tır çarptı: 2 yaralı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı Kavşağı yakınlarında saat 13.30 sıralarında, Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan tır sürücüsü, sol şeritte duran motosikleti ve yanında bulunan iki kişiyi son anda fark etti. Sürücü frene basmasına rağmen, ağır tonajlı aracın durması mümkün olmadı.

Frenleme sırasında metrelerce kayan tır, motosiklete ve yanındaki kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen tırın sol şeritte bekleyen motosiklete çarpma anı ve çarpmanın etkisiyle motosiklettekilerin savrulması net şekilde görülüyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin teknik değerlendirme sürüyor. Trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandıktan sonra normale döndü.