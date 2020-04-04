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Avcılar'daki semt pazarında yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

DHA |
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Avcılar'daki semt pazarında yoğunluk

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bilim Kurulu kararları doğrultusunda açıkladığı yeni tedbirlerden biri de, kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğuydu.

Ancak yasağın ilk gününde İstanbul'da kurallara uyulmadı.

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -1

MASKE YOK SOSYAL MESAFE YOK

Avcılar'daki Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekiciydi.

Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -4

SEÇMECE ALIŞVERİŞE DEVAM

Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -2



Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -3

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -5

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -6

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -7

Avcılar'daki pazarda dikkat çeken kalabalık -8

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