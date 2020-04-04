Avcılar'daki semt pazarında yoğunluk

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.

İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 313'e çıktı

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılara vatandaşlar yardım etti.

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Tekirdağ'a yürüyerek girenler görüntülendi

30 büyükşehirden biri olan Tekirdağ'ın girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar o yolu yürüyerek geçti,