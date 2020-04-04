Avcılar'daki semt pazarında yoğunluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bilim Kurulu kararları doğrultusunda açıkladığı yeni tedbirlerden biri de, kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğuydu.
Ancak yasağın ilk gününde İstanbul'da kurallara uyulmadı.
MASKE YOK SOSYAL MESAFE YOK
Avcılar'daki Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekiciydi.
Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.
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Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.