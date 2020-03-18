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AVM çalışanları, evlerine gitmeyen müşterilere sitem etti

Koronavirüs salgını devam ederken Arjantin'de çekilen bir görüntü, uluslararası kamuoyunda gündeme oturdu. Alışveriş merkezlerinin kapatılmamasını protesto eden çalışanlar, müşterileri kovdu.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 09:02..
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Dünyanın başına bela olan koronavirüs, binlerce kişinin ölümüne neden olurken, Arjantin’de çekilen bir görüntü, salgının boyutunu gözler önüne serdi.

Arjantin hükümetinin evde kalın çağrısına rağmen birçok tüketicinin alışveriş merkezlerine akın etmesi tepki çekti.

AVM çalışanları, evlerine gitmeyen müşterilere sitem etti ViDEO

“EVİNİZE GİDİN”

Sosyal medyada paylaşılan videoda başkent Buenos Aires’teki AVM çalışanları, müşterilere karşı slogan attı. AVM çalışanları, “evinize gidin” diye bağırırken, bazı müşterilerin ellerindeki poşetlerle hızla uzaklaştığı görüldü. Alto Palermo isimli merkezde yaşanan olayla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı.

AVM çalışanları, evlerine gitmeyen müşterilere sitem etti

2 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Arjantin’de 3 Mart 2020’de İtalya’dan gelen bir yolcuda tespit edilen koronavirüs, şimdiye kadar 79 kişide tespit edildi ve 2 ölüm meydana geldi. 12 kişi, tedaviye olumlu yanıt verdi.

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