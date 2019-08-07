AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Daire satışından aldığı paranın bir bölümüyle altın almak isteyen Serdar A., güvenli olduğu gerekçesiyle İstanbul'da bulunan bir AVM'deki döviz bürosuna gitti.

BİLİRKİŞİ: AVM YÖNETİMİ YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADI

Paranın bir kısmını otomobilin bagajında bırakan Serdar A.'yı takip eden hırsızlar, AVM otoparkındaki aracın camını kırarak, bagajdaki parayı çaldı. Otomobiline döndüğünde soyulduğunu anlayan Serdar A.'nın açtığı tazminat davası, 6 yılın ardından sonuçlandı. Bilirkişi, Serdar A.'nın olayda yüzde 25 kusurlu olduğunu, güvenlik şirketi ve AVM yönetiminin yeterli güvenlik önlemi almadığını belirledi.

EMSAL KARAR

Mahkeme, otoparkta herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması, kamera sisteminin olmaması ve olaya müdahale edememeleri nedeniyle AVM yönetimini, AVM işletmesi ve güvenlik şirketini kusurlu bularak, çalınan paranın 97 bin 500 TL’si ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL'sinin Serdar A.'ya olay tarihinden itibaren faiziyle ödenmesine karar verdi.

CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMALI

Mahkeme gerekçeli kararında, kendi sorumluluk alanlarında alışveriş merkezi işletmesinin ziyaretçilerin can, mal, hırsızlık eylemi, çevre güvenliği, otopark ve bunun gibi yerlerde önleyici ve caydırıcı önlemler alması gerektiğini belirtti.