AVM'lerde koronavirüs önlemi

Koronavirüs karşısında AVM'ler başta olmak üzere, insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerler, salgına yakalanma konusunda risk oluşturuyor.

Virüsün yayılmasını önleme konusunda, eğitim kurumlarının tatile girmesi, spor karşılaşmalarının iptali ya da seyircisiz oynanması gibi tedbirler alındı.

AVM'LERDE RİSK CİDDİ

Ancak, her gün binlerce insanın uğrak noktası olan ve ciddi risk barındıran AVM'lere girenler, koronavirüse karşı ciddi tehdit altında...

MASA SAYISI AZALTILIYOR

İşte AVM'lerde salgına karşı önlemler kapsamında bir dizi çalışma yürütülüyor.

Yemek katında bulunan masaların hem sayısı azaltılıyor hem de masalar arasındaki mesafe açılıyor.

Böylece yemek yiyenler arasında mümkün olan en uzak mesafenin sağlanması amaçlanıyor.