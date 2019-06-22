taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

31 Mart seçimlerini bilen anket şirketinin paylaştığı rakamlara göre Ekrem İmamoğlu rakibinin 6,7 puan önünde.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul seçimlerinde.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında geçen seçim sürecinde sona gelindi.

Millet, yarın sandık başına giderek megakenti yönetecek ismi seçecek.

Seçimler için geri sayıma geçilmişken; 31 Mart seçimlerini bilen anketçi son rakamları paylaştı.

ARADAKİ FARK YÜZDE 6,7

Avrasya Araştırma'nın verilerine göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy oranına kadar çıkarken Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 46,3 seviyesinde kaldı.

İki aday arasında yüzde 6,7'lik oy oranı var.

31 MART'TA SANDIĞA GİTMEYENLER..

Sonuçları Twitter'dan paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta oy kullanmayan yüzde 1,8'lik seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa gideceğini yazdı.

Özkiraz'ın paylaştığı verilere göre; 31 Mart'ta AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 2,5'i sandığa gitmiyor, yüzde 1,1'i İmamoğlu'na veriyor.

ANKET RAKAMLARINA KİM NE DİYOR

Anketlere ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, gülerek konuşup anket sonuçlarının yüzünden anlaşılması gerektiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise anketlerin manipüle edildiğini rakamlara inanmadığını söylemişti.

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

163
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

62
Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

55
Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

22
Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

5
FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

7
Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir