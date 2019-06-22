Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul seçimlerinde.
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında geçen seçim sürecinde sona gelindi.
Millet, yarın sandık başına giderek megakenti yönetecek ismi seçecek.
Seçimler için geri sayıma geçilmişken; 31 Mart seçimlerini bilen anketçi son rakamları paylaştı.
ARADAKİ FARK YÜZDE 6,7
Avrasya Araştırma'nın verilerine göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy oranına kadar çıkarken Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 46,3 seviyesinde kaldı.
İki aday arasında yüzde 6,7'lik oy oranı var.
31 MART'TA SANDIĞA GİTMEYENLER..
Sonuçları Twitter'dan paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta oy kullanmayan yüzde 1,8'lik seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa gideceğini yazdı.
Özkiraz'ın paylaştığı verilere göre; 31 Mart'ta AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 2,5'i sandığa gitmiyor, yüzde 1,1'i İmamoğlu'na veriyor.
ANKET RAKAMLARINA KİM NE DİYOR
Anketlere ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, gülerek konuşup anket sonuçlarının yüzünden anlaşılması gerektiğini söylüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise anketlerin manipüle edildiğini rakamlara inanmadığını söylemişti.