Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Rizeli gençlerin Alman turiste yardım ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Devlet Bahçeli ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "dost" olarak nitelendirdi.

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Fenerbahçe-Kolarov pazarlıkları sürüyor

Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelen Kolarov, sarı-lacivertlilerle yıllık maaş ve sözleşme süresi konusunda henüz anlaşamadı.