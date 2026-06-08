Avrasya Tüneli'nde kaza: Bir süre trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza...

Tünel içerisinde seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı.

TÜNEL ARAÇ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele aktı.

Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Tünelin trafiğe kapatılması özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğunu yüzde 70 seviyelerine çıkardı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

'DENİZ SUYUYLA İLGİLİ BULUNMAMAKTADIR'

Açıklamada, "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." denildi.

TÜNEL 09.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE AÇILDI

Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek, "Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Tünel kısa bir zamanda yeniden kullanıma açılsa da ciddi bir trafik yoğunluğu olduğu ifade ediliyor.