Avrasya Tüneli'nde kazanın nedeni ortaya çıktı

Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde kaza meydana geldi...

Tünel içerisinde seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele aktı.

Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TRAFİĞE AÇILDI

Tünelde hız denemesi yapan bir sürücünün yangın panosuna çarpması sonrası meydana gelen kaza, kısa süre içerisinde halledildi.

Tünelde yaşanan kaza sonrası trafik normal seyrine döndü.

MEGA PROJEYİ KÖTÜLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, tünele su akmasını fırsat bilerek devletin mega projelerini kötüleme yarışına girdi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Tüneli su bastı diye sevinç çığlıkları atan bazı kullanıcılar, bununla kalmadı ve kadın sürücüleri de hedef gösterdi.

Devletin vatandaşlara hizmet için yaptığı mega projeleri kötülemeye çalışanların planları ise tutmadı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, tüneldeki kazayı paylaşarak tepki çeken ifadeler kullandı ve şöyle dedi;

"TÜNELİ SU BASTI"

"5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli'nde yangın musluğuna çarpıp tünelin su basmasına sebep olan...

Haftanın ilk iş gününde trafiği anası s**ken BYD şoförünün cinsiyeti nedir?

A-) Kadın Şoför

B-) Kadın Şoför

C-) Kadın Şoför Sizce??