Avrupa Birliği tek saat uygulamasını hayata geçiriyor

Türkiye'nin enerji tasarrufu için hayata geçirdiği tek saat uygulaması, her ne kadar CHP tarafından kabul edilmese de dünya genelinde yaygınlaşıyor. Özellikle Avrupa'nın da görüştüğü konu, bugün itibarıyla yasallaşarak kullanıma geçecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde mevsimlere göre saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıyı oylayarak, mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı onayladı.

PARLAMENTO KABUL ETTİ

Milletvekilleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 192'ye karşı 410 oyla kabul etti.

Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.

AVRUPA'DA SAAT DEĞİŞİMİ UYGULAMASI

AB ülkelerinde, her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

AB Komisyonu'nun, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4.6 milyon kişi katılmıştı.

Ankette, katılımcıların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

CHP KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP'nin Türkiye'de karşı çıktığı tek saat uygulaması, Avrupa Birliği'nin onaylamasından önce ABD'de, Trump tarafından da kabul edilmişti. AB'nin gündemine geçtiğimiz yıl giren tek saat uygulaması, bugün itibarıyla resmiyete kavuşmuş oldu.