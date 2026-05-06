Avrupa Birliği uyardı: Çinli şirketlerin 5G ağ ekipmanlarını kullanmayın

Avrupa Birliği genelinde uzun süredir tartışılan Çin menşeli 5G ağ ekipmanlarının yasaklanması konusu resmiyet kazanmaya başlıyor.

Avrupa Komisyonu sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, üye devletlerden Huawei ve ZTE ekipmanlarının yerel altyapılardan çıkarılması talep edildi.

Yapılan bu uyarı henüz yasal olarak bağlayıcı bir karar olmasa da Çin menşeli ağ ekipmanlarının yasaklanmasına yönelik çok net bir adım olarak görülüyor.

Birlik, tedarik zinciri ve ürün güvenliğini artırmak amacıyla Gözden Geçirilmiş Siber Güvenlik Yasası kapsamında yepyeni siber güvenlik önlemlerini devreye sokmaya hazırlanıyor.

ÇİN CEPHESİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Bu yeni yasa sayesinde telekomünikasyon gibi kritik sektörlerde yer alan yüksek riskli tedarikçilerin ve olası yabancı müdahalelerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Çinli yetkililer ise Avrupa Birliği'nin bu tutumunu ayrımcı bularak ticari ilişkilere zarar verecek olası karşı önlemler konusunda uyarılarda bulunmuştu.