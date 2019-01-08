Avrupa Birliği'nden İran’a yaptırım kararı

İran İstihbaratı'nın, Danimarka ve Fransa’da suikast ve terör saldırısı planladığına dair iddiaların ortaya atılması üzerine, Avrupa Birliği harekete geçti.

YAPTIRIMLAR ONAYLANDI

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, Avrupa topraklarında yaptığı suikast planları üzerine İran İstihbaratı'na yönelik yaptırımları onayladı. Bu karar, böyle davranışların Avrupa’da hoş görülmediğinin güçlü bir göstergesidir.” dedi.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran İstihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka’nın iddialarını yalanlamıştı.

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