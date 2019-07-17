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Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Azerbaycan-Avrupa doğalgaz boru hattının 20 üzerinden geçecek Türkiye ayağında, çalışmalar başladı.

İHA | 17.07.2019 - 01:16..
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Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan 3500 kilometrelik enerji hattının Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde çalışmalarının hız kazandığı gözlemlenirken, ormanlık ve tarımsal alanlarda kamulaştırma çalışmalarının ardından boru hattının geçeği yerlerde yol açma çalışmaları bitti. Azerbaycan’dan Avrupa’ya döşenecek doğalgaz boru hattı boruları belirlenen yerlere gelmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

20 İLDEN GEÇECEK

Doğalgaz boru hattının Türkiye’de yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkânı sağladığı belirtiliyor. Hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçip Türkiye hattı son bulacak.

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

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