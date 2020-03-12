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Avrupa borsalarında sert düşüş

Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 5,8 azalarak 9.829 puanla Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

AA | 12.03.2020 - 12:01..
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Avrupa borsaları, ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,8 azalarak 9.829 puanla Temmuz 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilerken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 5,2 değer kaybıyla 316 puanda seyrediyor.

AVRUPA BORSALARINDA GERİLEME

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 5,3 gerileyerek 5.551 puanla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Avrupa borsalarında sert düşüş

Açılışın ardından İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,9 değer kaybederek 7.073 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,2 azalarak 4.372 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 5,5 gerileyerek 16.952 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,2780 seviyelerinden işlem görüyor.

SEYAHAT KISITLAMASI ETKİLİ OLDU

Analistler, Avrupa ve ABD'de koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı ve can kayıplarının artmasının yanı sıra dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere hariç Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamasının borsalarda sert düşüşlere neden olduğunu ifade etti.

Avrupa borsalarında sert düşüş

AVRUPA'DA HAYAT DURDURDU

Avrupa'da koronavirüs salgını hızla yayılırken, Macaristan genelinde "acil durum" ilan edildi ve Çekya'da okullar bir ay tatil oldu. İtalya'da ise ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri ile market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Analistler, bugün yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yer aldığını belirterek, ABD ve İngiltere merkez bankalarının ardından ECB'nin de faiz indirimine gidebileceğini söyledi.

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