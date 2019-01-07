Avrupa göçmenleri ölüme terk ediyor

Son yıllarda başlayan büyük göç dalgasında 'medeniyet', 'insanlık' diyerek şov yapan Avrupa ülkelerinin öteki yüzü ortaya çıkıyor.

Bunun son örneği Libya'dan yola çıkan bir gemideki 49 göçmenin denizin ortasında günlerdir çaresiz bekleyişi oldu.

PAPA ÇAĞRI YAPTI

Avrupa ülkelerinin liman açmayı reddetmesi nedeniyle Akdeniz'de bekletilen 49 göçmen için Papa'dan Avrupalı liderlere çağrı geldi.

LİDERLER SESSİZ

Ancak şu ana kadar hiçbir Avrupa lideri konuyla ilgili bir girişimdi bulunmadı.

İTALYA TOPU MALTA'YA ATTI

İtalya'nın göç karşıtı sağ-popülist hükümeti liman taleplerini reddederek göçmenlerin Malta'ya daha yakın olduğunu ve bu ülkeye götürülmeleri gerektiğini öne sürüyor. Malta da gemilerin kendi limanlarına yanaşmasına onay vermezken gemilerin karasularına girişine yalnızca kötü hava koşulları sırasında açık denizde kalmamaları için izin verdi.