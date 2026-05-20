Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finalde

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde heyecan yaşandı.

Frankfurt kentinde 50 ülkeden 499 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

3 MİLLİ SPORCU FİNALDE

Erkekler katada Enes Özdemir, kumite +84 kiloda Uğur Aktaş ve 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, finale çıkma başarısı gösterdi.

Bireyselde dört Avrupa şampiyonluğu bulunan Uğur Aktaş, yarı finalde Hırvat Andjelo Kvesic'i 2-0 yendi.

İlk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Ömer Faruk Yürür, yarı finalde Ukraynalı Andrii Zaplitnyi'yi 4-0'la geçti.

Son Avrupa şampiyonu Enes Özdemir de Slovak Roman Hrcka'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FATMA NAZ BRONZ MAÇINDA

Öte yandan kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Fatma Naz Yenen, bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada madalya müsabakaları, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)