Avrupa Karate Şampiyonası'nda Enes Özdemir altın madalya aldı
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Özdemir, altın madalya elde etti.
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi.
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
İKİNCİ ALTIN MADALYA
Özdemir, şampiyonada Ömer Faruk Yürür'ün (erkek kumite 75 kilo) ardından altın madalyaya ulaşan ikinci isim olmayı da başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)