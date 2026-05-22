Avrupa Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün sona erdi

Almanya'da devam eden 2026 Avrupa Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Frankfurt kentindeki organizasyonda Erkek Kumite Milli Takımı ile milli para karateciler Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu finale yükseldi.

Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan ve Kadir Furkan Genç'ten oluşan milli takım, Gürcistan'ı yenerek adını finale yazdırdı.

KUMİTE MİLLİ TAKIMI, ALTIN MADALYA PEŞİNDE

Erkek Kumite Milli Takımı, finalde son şampiyon İtalya'ya karşı altın madalya mücadelesi verecek.

PARA KARETEDE SONUÇLAR

Para karatede milli sporculardan Suna Saraçoğlu, kadınlar K10 kategorisinde altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Erkekler tekerlekli sandalye kategorisinde (K30) de milli sporcular Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu, finale yükselme başarısı gösterdi. Böylece bu kategoride altın madalyayı bir Türk sporcunun kazanması kesinleşti.

24 MAYIS'TA TAMAMLANACAK

Şampiyona, 24 Mayıs Pazar günü sona erecek.