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Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

Avrupalı liderler bloktaki bölünme nedeniyle Avupa Komisyonu’nun başkanlığını ve birliğin en önemli koltuklarını kimin alacağı konusunda bir karara varamadı.

AA | 02.07.2019 - 04:07..
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Avupa Komisyonu'na hala başkan seçemeyen AB'de sinirler gerildiç

19 saat süren ve gece boyunca devam eden zirvenin sonunda birliğin en önemli koltuklarına kimin geçeceği konusunda bir uzlaşıya varamadı ve dün gerçekleşmesi gereken oylama iptal edilerek bugüne ertelendi.

"HIRSLARINIZ YÜZÜNDEN SEÇEMİYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu çıkmazın hala birlikte hala devam etmekte olan uzlaşmazlıkları yansıttığını ve ülkeler arasındaki siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklandığını söyledi.

Macron “Bugünü başarısızlıkla bitirdik. Bu hem konsey hem de Avrupa için çok kötü bir imaj. Bu başarısızlık kısmen bazı kişisel hırslardan kaynaklanıyor” dedi.

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