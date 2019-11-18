Avrupa Komisyonu’ndan Hong Kong açıklaması

Hong Kong’da suçluların iade edilmesini öngören yasa tasarısının ardından patlak veren protestolar, hükümetin geri adım atmasına rağmen devam ediyor.

Polisin göstericilerle çatıştığı protestolara ilişkin Avrupa Komisyonu’ndan açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu, Hong Kong’da artan hükümet karşıtı eylemlere karşılık kullanılan şiddetin “kabul edilemez” olduğunu ifade ederek, kolluk kuvvetlerine “orantılı” olmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Dışişleri Sözcüsü Maja Kocijancic, “Yaralılara müdahale etmeye çalışan ilk müdahale ekibi ve sağlık ekiplerinin güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğuna dair raporları gördük. Bunlar, derin endişemiz kaynağı. Şiddet kabul edilemez ve güvenlik güçleri orantılı olmalı. Barışçıl toplanma hakkını da içeren temel hak ve özgürlükler korunmalı." ifadelerini kullandı.

Kocijancic, tarafları sakinliği korumaya ve tansiyonu düşürmeye çağırdı.

İNGİLTERE ENDİŞELİ

Hong Kong’daki şiddet olaylarının artmasının ardından İngiltere’den de benzer bir açıklama geldi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin Hong Kong Kong’da yaşananlardan derin endişe duyduğu ifade edildi. “Durumun çözümü için bir yol” bulunması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hong Kong’da yaşananlardan, polis ve göstericiler arasındaki çatışmanın artmasından endişe duyuyoruz. Tğm tarafları tansiyonun düşürülmesi noktasında uyarmaya devam edeceğiz. Siyasi diyalogun tek çözüm yolu olduğuna inanıyoruz. Hong Kong’daki yetkililerin yaşananları çözümü için yol bulma noktasında hemfikir olduklarını görmek istiyoruz.” denildi.

ÇİN'DEN İNGİLTERE VE ABD'YE REST

İngiltere’nin açıklamasına Çin’den yanıt gecikmedi. Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu yabancı ülkelerin Hong Kong’un işlerine karışmaya son vermesi gerektiğini ifade etti. Xiaoming, “Bazı Batılı ülkeler, şiddet suçlularını açıkça destekliyor. ABD temsilciler Meclisi, Çin’in iç işleri olan Hong Kong’a müdahale etmek için sözde Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı kabul etti.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise İngiltere’yi hedef alan Xiaoming, “Daha da kötüsü, bazı İngiliz siyasetçiler Hong Kong eylemlerinin baş propagandacılarını ödüllendirmeyi planladı bile.” dedi.