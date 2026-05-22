Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek 5 takım belli oldu

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan kritik finalde kazanan 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililerin şampiyonluğa ulaşmasının ardından ise Avrupa'ya katılacak tüm takımlar netleşti.

Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda, bu sezon olduğu gibi yine 5 takım Avrupa'da temsil edecek.

5 TAKIMLA KATILACAĞIZ

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2 takım, UEFA Avrupa Ligi’ne 2 takım ve UEFA Konferans Ligi’ne 1 takım olmak üzere toplam 5 takımla katılacak.

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasından katılacak.

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan başlayacak.

Türkiye Kupası’nı kazanan ve ligi 3. bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılım hakkı elde etti.

Süper Lig’i 4. sırada bitiren Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan, 5. sırada tamamlayan Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılacak.

KONYASPOR KATILIM SAĞLAYAMADI

Konyaspor, kupayı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turuna gidecekti.

Yeşil-beyazlıların finali kaybetmesiyle birlikte ligde 5. olan Başakşehir Avrupa kupalarına katılım hakkı sağladı.