Avrupa otomobil pazarı ilk çeyrekte yüzde 26 küçüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisinin fabrikalarını ve bayilerini kapatması, Avrupa otomobil pazarını da ciddi şekilde etkiledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 mart ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; Avrupa Birliği (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre, geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 4 milyon 824 bin 307 adet satış gerçekleştirilirken, bu rakam bu yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesine geriledi. Toplam satışlar ise yüzde 26.1 azalmış oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İTALYA'DA

2020 ocak-mart döneminde yüzde 34,7 ile İtalya, yüzde 32,7 ile Fransa ve yüzde 31,6 ile Avusturya’da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

YALNIZCA MART AYI İSTATİSLİKLERİ

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 mart ayında yüzde 51,4 azaldı ve 998 bin 524 adet seviyesinde satış gerçekleşti.

2019 yılının aynı ayında 2 milyon 53 bin 472 toplam adet satış gerçekleşmişti.

2020 mart ayında yüzde 83,6 ile İtalya, yüzde 70,5 ile Fransa ve yüzde 68,5 ile İspanya’da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran pazar yine olmadı.

TÜRKİYE'DE SATIŞLAR ARTTI

2020 mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 41,3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'nci ülke konumunda yer aldı



