Avrupa Parlamentosu'nda koronavirüs tedbirleri onaylandı

Avrupa Parlamentosu (AP) , Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.

TEDBİRLER KABUL EDİLDİ

Oturumda, toplam 37 milyar euroluk fon içeren Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon euroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.

AB KONSEYİ TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİYOR

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayınlanması gerekiyor.