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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye nükleer çağrı

Avrupa Parlamentosu, Akkuyu nükleer güç santrali projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden bir karar tasarısını, 13 Mart'ta oylayacak.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 17:38..
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Türkiye düşmanlığının artışta olduğu Avrupa, yine karşıt bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya tarafından Mersin'de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin, inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapılması için Avrupa Parlamentosu'nda oylama yapılacak.

Söz konusu maddede, "AP, Türkiye hükümetini, Akkuyu nükleer güç santrali inşa planlarını durdurmaya çağırıyor." ifadesine yer verildiği görüldü.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye nükleer çağrı

ESPOO'YA DAHİL OLMA ÇAĞRISI DA VAR

Ayrıca taslak belgeye göre; Akkuyu santrali hakkındaki kaygıları gidermesi için Ankara'ya, kısaca ESPOO olarak bilinen Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirme Sözleşmesi'ne dahil olma ve çevresel etki konusunda Yunanistan ve Kıbrıs gibi komşu ülkelerle istişarelerde bulunma çağrısı da yapılıyor.

AP, 2017 yılında kabul ettiği bir kararda Ankara'ya Akkuyu projesinden vazgeçme çağrısı yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye nükleer çağrı

TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunuyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen santralin temel atma töreni 3 Nisan 2018 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yapılmıştı. Santralin ilk reaktörünün, 2023 yılında işletmeye alınması planlanıyor.

AVRUPA'DA NÜKLEER ENERJİ

Türkiye'ye karşı oylama yapmaya hazırlanan Avrupa için nükleer enerji önemli bir konumda bulunuyor. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olan Fransa'da 58 adet nükleer santral bulunurken Avrupa genelinde bu rakam giderek artıyor.

Nükleer güç enerji alanında kullanıldığı kadar askeriyede de Avrupa'nın askeri gücüne destek veriyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye nükleer çağrı

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