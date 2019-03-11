Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye nükleer çağrı

Türkiye düşmanlığının artışta olduğu Avrupa, yine karşıt bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya tarafından Mersin'de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin, inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapılması için Avrupa Parlamentosu'nda oylama yapılacak.

Söz konusu maddede, "AP, Türkiye hükümetini, Akkuyu nükleer güç santrali inşa planlarını durdurmaya çağırıyor." ifadesine yer verildiği görüldü.

ESPOO'YA DAHİL OLMA ÇAĞRISI DA VAR

Ayrıca taslak belgeye göre; Akkuyu santrali hakkındaki kaygıları gidermesi için Ankara'ya, kısaca ESPOO olarak bilinen Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirme Sözleşmesi'ne dahil olma ve çevresel etki konusunda Yunanistan ve Kıbrıs gibi komşu ülkelerle istişarelerde bulunma çağrısı da yapılıyor.