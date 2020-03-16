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Avrupa sınırında bekleyiş 18'inci gününe girdi

Yunanistan'ın tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala sınırda bekleyen sığınmacılar, yarınki Erdoğan, Macron ve Merkel zirvesine odaklandı.

AA | 16.03.2020 - 11:14..
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Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı zor şartlarda mücadele veriyor.

Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 18. günü İZLE

YAĞIŞ ETKİLEDİ

Dünkü sağanak nedeniyle derme çatma çadırlarında kalan sığınmacıların eşyalarının pek çoğu ıslanmıştı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi de pek çoğunun rahatsızlanmasına neden oldu. Ancak bugün düne göre sıcaklık biraz daha yüksek seyredecek.

Avrupa sınırında bekleyiş 18'inci gününe girdi

SIĞINMACILAR YARINKİ ZİRVEYE ODAKLANDI

Tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala Yunanistan'ın kapıyı açacağını düşünen sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşeceği yarınki zirveye odaklandı.

Avrupa sınırında bekleyiş 18'inci gününe girdi

TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacağı bildirilmişti.

Avrupa sınırında bekleyiş 18'inci gününe girdi

Avrupa sınırında bekleyiş 18'inci gününe girdi

Avrupa sınırında bekleyiş 18'inci gününe girdi

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