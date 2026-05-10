Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası başlıyor

Ay-yıldızlı sporcuların da mücadele edeceği 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak.

Münih kentinde düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek.

Aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılım puanı verecek şampiyonada, 16 tekvandocu ve 20 para tekvandocu olmak üzere 36 milli sporcu mücadele edecek.

MİLLİLER, SON İKİ ORGANİZASYONDA ZİRVEDE

Son iki organizasyonda genel klasmanda zirvede yer alan milli tekvandocular, 1976 yılından itibaren düzenlenen şampiyonada 8 kez takım halinde birinci oldu.

Milli tekvandocular, şampiyona tarihinde 64 altın, 69 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 193 madalya kazandı.

Para tekvandocular da tekvandoda olduğu gibi son iki şampiyonada takım halinde zirveye çıktı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR

Tekvando

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (74 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Para tekvando

Kadınlar: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Rümeysa Karagöz (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Sümeyye Sude Öztunç (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Haktan Keskin (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Kerem Çetinkaya (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo)