Avrupa ve Çin'den tarihi uzay görevi: SMILE uydusu fırlatıldı

19 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 06:52'de Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay üssünden tarihi bir fırlatma gerçekleştirildi.

Avrupa ve Çin'in ilk ortak uzay misyonu olan Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantı Kaşifi (SMILE), Vega-C roketiyle başarılı bir şekilde yörüngeye taşındı.

MANYETOSFERİ İNCELEYECEK

Uzay aracı, Dünya'nın manyetik kalkanının Güneş'ten gelen yüklü parçacıklara nasıl tepki verdiğini yumuşak X-ışınları kullanarak panoramik olarak kaydedecek.

Görev kapsamında araç üzerinde yer alan dört farklı bilimsel cihaz, eş zamanlı görüntüleme ve ölçüm yapmak için aktif olarak çalışacak.

Yaklaşık 2 bin kilogram ağırlığındaki araç, Ay mesafesinin üçte birine denk gelen yüksek eliptik kutup yörüngesine ulaşmak için bir ay boyunca yolculuk yapacak.

Fırlatmadan üç ay sonra asıl veri toplamaya başlayacak olan özel misyonun toplam üç yıl boyunca faaliyet göstermesi planlanıyor.

UZAYDA GÜLÜMSEYEN YÜZ

İngiltere'nin Yumuşak X-ışını Görüntüleyici (SXI) ile destek verdiği bu proje, uzayda dev bir "gülümseme" silüeti yakalamayı hedefliyor.

Bilim insanları, manyetosfer yapılarının ve kutup çukurlarının birleşerek projeye adını veren uzay gülümsemesini ortaya çıkaracağını belirtiyor.