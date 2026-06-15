Avrupa yanarken Türkiye serinliyor: Uzmanlardan hafta sonu uyarısı

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Türkiye, önümüzdeki Cuma gününden itibaren yeni bir meteorolojik döneme girmeye hazırlanıyor.

Balkanlar üzerinden giriş yapması beklenen serin ve yağışlı hava dalgası, yurt genelinde hava sıcaklıklarını hissedilir derecede düşürerek mevsim normallerine çekecek.

Ancak Avrupa kıtası, Türkiye’nin tam aksine tarihin en zorlu sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya kalacak.

Avrupa “Ejderha Sıcakları" ile kavrulacak

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Türkiye serin bir nefes almaya hazırlanırken Avrupa’nın güney ve orta kesimlerinin "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirtiyor.

X hesabı üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Cuma gününden itibaren yurdumuza tekrar Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava dalgası gelmesi tahmin ediliyor.

Tam bu zamanda ise Avrupa'ya ejderha sıcakları gidecek.”