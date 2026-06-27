Avrupa yanıyor: Sıcaklıklar sebebiyle trafik ışıkları eridi

Avrupa, son yılların en etkili sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor.

Birçok ülkede termometreler rekor seviyelere ulaşırken, aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık uyarıları peş peşe geliyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, orman yangını riskinin de kritik seviyeye yükseldiği bildiriliyor.

ALMANYA'DA AŞIRI SICAK ALARMI: YANGIN RİSKİ ARTTI, ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI YAPILDI

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırırken, ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.

DWD VE SAĞLIK OTORİTELERİNDEN UYARILAR

DWD ile sağlık makamları, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini sabah ve akşam saatlerinde yapmaları, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki kişileri kontrol etmeleri tavsiye edildi.

YOLCULARA GECİKME UYARISI

Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını da etkileyebileceği uyarısında bulunan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu.

Şirket, belirli tarihler için alınan biletlerde ücretsiz iptal ve tarih değişikliği hakkı tanındığını belirterek, yolculara seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.

ORMAN YANGINI RİSKİ EN ÜST SEVİYELERDE

DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sıcak hava nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısındaki artışın ardından cankurtaran kuruluşları da boğulma vakalarında artış yaşandığını belirterek, özellikle akıntılı nehirlerde ve gözetimsiz sularda yüzülmemesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da etkiledi. Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı. Organizatörler, sporcular için ek su ve sağlık istasyonları oluşturdu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonunun ilerleyen saatlerinden itibaren Almanya'nın batısı ve güneybatısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini, ancak yağışların sıcaklıklarda yalnızca kademeli bir düşüş sağlayacağını belirtti.

Bilim insanları, Avrupa'da son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.

AVUSTURYA'DA HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU 39,1 DERECEYLE KIRILDI

Avusturya Meteoroloji Kurumuna göre, aşırı sıcaklar, özellikle ülkenin doğusunda etkisini artırarak sürdürüyor.

Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinin yanı sıra Yukarı Avusturya eyaletinin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye yakın seyrediyor.

Ülkede haziran ayına ait 38,6 santigrat derecelik sıcaklık rekoru, 39,1 santigrat dereceyle aşıldı. Önceki rekor, 2013'te Aşağı Avusturya'da ölçülmüştü.

Öte yandan, ülkede Ağustos 2013'te kaydedilen 40,5 santigrat derecelik rekorun da aşılması ihtimali bulunuyor.

VİYANA'DA "SERİNLEME ALANLARI" OLUŞTURULDU

Ülkede aşırı sıcakların en yoğun hissedildiği bölgelerden başkent Viyana'da, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, evsizler ve düşük gelirli kesimler için çeşitli önlemler alındı.

Viyana Belediyesi, kentin 20 bölgesinde vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği "serinleme alanları" oluşturdu. Klima ile 20-24 derece arasında tutulan bu alanlarda ücretsiz içme suyu, oturma alanları ve internet erişimi sağlanıyor.

Belediye ayrıca, kent genelinde yeni içme suyu çeşmeleri ve su püskürtme sistemleri kurarak vatandaşların serinlemesine imkan sağlamaya çalışıyor.

Avusturya Kızılhaçı da yaz boyunca başkentte kurduğu iki "Serinleme Merkezi"nde vatandaşlara ücretsiz serinleme imkanı sunuyor.

İTALYA'DA AŞIRI SICAK HAVA DALGASI SEBEBİYLE SICAKLIK REKORLARI KIRILIYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Alp Dağları'yla çevrili bir konumda bulunan Bolzano'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1956'dan bu yana en sıcak haziran gecesi dün yaşandı.

Bolzano'da dün gece en düşük sıcaklık 25,4 derece ölçüldü ve gece boyunca bu değer daha aşağıya düşmedi. Bu ölçümün, 29 Haziran 2005'te kaydedilen 24,2 derecelik haziran ayı gece sıcaklığı rekorunu da kırdığı belirtildi.

18 KENTTEKİ "KIRMIZI" ALARM DURUMU PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo, Bari ve Cenova olmak üzere 18 kenti yarın için de bu kapsamda tutmaya karar verdi.

Basına yansıyan uzmanların hava tahminlerine göre, bir haftadır devam eden aşırı sıcaklıkların 29 Haziran'a kadar farklı noktalarda zirve yapması öngörülüyor.

Sardinya Adası'nda da yer yer hava sıcaklıklarının 40-41, kuzeydeki Torino'da 39, Trentino'da 39, Valle d'Aosta'da da 37 dereceye ulaşarak zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada, hafta sonu olması sebebiyle Napoli gibi özellikle deniz kıyısındaki şehirlerde insanların serinlemek için denize gittikleri gözlendi.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı da internet sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı yaparken, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısını yineledi.

BELÇİKA'DA AŞIRI SICAKLAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (IRM) verilerine göre, başkent Brüksel’de sıcaklık 35 dereceye ulaşırken, ülkenin bazı bölgelerinde 40 dereceye yaklaştı.

IRM, Liege ve Limburg eyaletleri için kırmızı sıcaklık uyarısı yayımlarken, gece sıcaklıklarının da 20 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Aşırı sıcakların ardından beklenen gök gürültülü sağanak ve saatte 80 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle Brüksel’de her yıl düzenlenen Couleur Cafe Festivali iptal edildi.

Organizatörler, Osseghem Parkı'ndaki festival alanının boşaltıldığını, konser programının durdurulduğunu ve kamp alanının da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı.

Brüksel Çevre İdaresi de olumsuz hava koşulları beklentisi nedeniyle yönetimindeki park, orman ve doğal alanları geçici olarak kapattı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar ulaşım altyapısını da etkiledi.

Brüksel Midi Tren Garı yakınındaki tramvay hattında rayların geçtiği asfalt zeminde deformasyon meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemelerde asfaltın kabardığı, ray hattı çevresinin güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldığı görüldü.

İlk değerlendirmelerde, yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşan termal genleşmenin yol kaplamasında hasara yol açmış olabileceği belirtilirken, yetkililer olayın kesin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olmasının beklendiğini ancak sıcak hava dalgasının hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

DANİMARKA'DA SICAKLIK KAYITLARININ BAŞLADIĞI 1874'TEN BU YANA EN SICAK GÜN YAŞANDI

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI), ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Odense'de ölçülen 37 derece, 1874'te sıcaklık kayıtlarına başladığımızdan beri Danimarka'da ölçülen en yüksek sıcaklıktır." ifadelerine yer verdi.

Ulusal basın, en son sıcaklık rekorunun 1975’te Holstebro kentinde ölçülen 36,4 derece olduğunu, haziran ayı için ise en son 1947’de 35,5 dereceyle rekor kırıldığını anımsattı.

Danimarka'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının bazı bölgelerde şiddetli yağış ve rüzgara da neden olduğu kaydedildi.

TRAFİK IŞIKLARI ERİDİ, YOLLAR ZARAR GÖRDÜ

Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu.

Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, sadece günlük yaşamı değil altyapıyı da ciddi şekilde etkilemeye başladı.

Bazı kentlerde plastik malzemeden üretilen trafik sinyalizasyon sistemlerinin aşırı ısınma nedeniyle deforme olduğu, hatta yer yer eridiği bildirildi.

Yol yüzeylerinde ise asfaltın yumuşadığı, çatladığı ve bazı bölgelerde bozulmaların meydana geldiği aktarıldı.