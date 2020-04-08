Avrupa'da 151 bin kişi koronadan ölecek tahmini

ABD'de Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nde (IHME), Avrupa kıtası için koronavirüs senaryosu hazırlandı.

Yeni tahminlere göre, Avrupa ülkeleri arasında salgından en yüksek günlük ölüm oranı, nisan ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek.

AVRUPA'DA 151 BİN, ABD'DE 81 BİN ÖLÜM

Araştırmacılar, Avrupa'da salgının “ilk dalgası” olarak adlandırdığı dönemde 151 bin 680 kişinin öleceğini öngörüyor. Buna karşılık, ABD'nin 81 bin 766 ölümle karşı karşıya kalması bekleniyor.

IHME Direktörü Christopher Murray, Avrupa'nın birçok yerinde birkaç haftalık kötü bir tablo beklediklerini ifade etti. Bu durumun, şu anda İtalya ve İspanya'da ölüm oranlarında meydana gelen düşüşlere rağmen yaşanacağı belirtildi.

SALGIN, NİSANIN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA ZİRVE YAPACAK

Tasarlanan plana göre, İngiltere'deki ölümlerin, nisan ayının üçüncü haftasında zirve yapması ve 17 Nisan'da 2 bin 932 ölümle sonuçlanması bekleniyor. 4 Ağustos'a kadar toplamda 66 bin 314 ölüm bekleniyor.

ALMANYA'DA 8 BİN ÖLÜM BEKLENTİSİ

Almanya'da da en yüksek ölüm oranının nisanın üçüncü haftasında gerçekleşeceği ve 19 Nisan'da 377 kişinin hayatını kaybedeceği tahminine modellemede yer verildi. 4 Ağustos'a kadar ise toplamda 8 bin 802 ölüm bekleniyor.

DİĞER ÜLKELER İÇİN TAHMİN

İtalya’da 20 bin 300, İspanya’da 19 bin 209, Fransa’da ise 15 bin 58 kişinin koronavirüsten öleceği tahmin ediliyor.