taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7715
Euro
7.3759
Altın
1649.18
Borsa
92859.55
Gram Altın
358.55
Bitcoin
49230.33

Avrupa'da 151 bin kişi koronadan ölecek tahmini

ABD merkezli enstitü, Avrupa kıtasında koronavirüs salgını sonucu meydana gelebilecek ölüm sayısına ilişkin tahmin yaptı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Avrupa'da 151 bin kişi koronadan ölecek tahmini

ABD'de Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nde (IHME), Avrupa kıtası için koronavirüs senaryosu hazırlandı.

Yeni tahminlere göre, Avrupa ülkeleri arasında salgından en yüksek günlük ölüm oranı, nisan ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek.

AVRUPA'DA 151 BİN, ABD'DE 81 BİN ÖLÜM

Araştırmacılar, Avrupa'da salgının “ilk dalgası” olarak adlandırdığı dönemde 151 bin 680 kişinin öleceğini öngörüyor. Buna karşılık, ABD'nin 81 bin 766 ölümle karşı karşıya kalması bekleniyor.

IHME Direktörü Christopher Murray, Avrupa'nın birçok yerinde birkaç haftalık kötü bir tablo beklediklerini ifade etti. Bu durumun, şu anda İtalya ve İspanya'da ölüm oranlarında meydana gelen düşüşlere rağmen yaşanacağı belirtildi.

Avrupa'da 151 bin kişi koronadan ölecek tahmini

SALGIN, NİSANIN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA ZİRVE YAPACAK

Tasarlanan plana göre, İngiltere'deki ölümlerin, nisan ayının üçüncü haftasında zirve yapması ve 17 Nisan'da 2 bin 932 ölümle sonuçlanması bekleniyor. 4 Ağustos'a kadar toplamda 66 bin 314 ölüm bekleniyor.

ALMANYA'DA 8 BİN ÖLÜM BEKLENTİSİ

Almanya'da da en yüksek ölüm oranının nisanın üçüncü haftasında gerçekleşeceği ve 19 Nisan'da 377 kişinin hayatını kaybedeceği tahminine modellemede yer verildi. 4 Ağustos'a kadar ise toplamda 8 bin 802 ölüm bekleniyor.

DİĞER ÜLKELER İÇİN TAHMİN

İtalya’da 20 bin 300, İspanya’da 19 bin 209, Fransa’da ise 15 bin 58 kişinin koronavirüsten öleceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da 151 bin kişi koronadan ölecek tahmini

İlginizi Çekebilir
Cezayirli İslam bilimciden Ramazan ertelensin çıkışı
Almanya'da kadınların imamlık yaptığı caminin açılış projesinde yer alan Abdel-Hakim Ourghi, şimdi de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının ertelenmesini istedi.
İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla devriye faaliyetinin yürütüldüğünü duyurdu.
Avrupa'ya hayal kırıklığı diyen başkan istifa etti
Avrupa Araştırma Merkezi Başkanı Mauro Ferrari, "AB'nin büyük destekçisiydim, ancak koronavirüs krizi görüşlerimi tümüyle değiştirdi" dedi.
İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 993 oldu
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
819
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
351
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
310
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
375
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
204
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
378
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir