Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Turizm sektöründe yaşanan canlanma, Türkiye ekonomisinin daralma döneminden geçtiği günlerde oldukça değerli.
Sektörün her geçen gün daha da iyiye gitmesi için önemli adımlar atıldı. Bu çalışmalar, Avrupalı turistin tercihleri arasında Türkiye'nin de üst sıralarda yer almasını sağladı.
Avrupalı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinde, TL'nin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi de etkili oldu.
Turistlerin tatil tercihleri arasında yer alan ilk 5 ülke sıralandı.
İŞTE O SIRALAMA
Norveç: Yunanistan, İspanya, Türkiye, Kıbrıs, Bulgaristan
Polonya: Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Mısır
Finlandiya: Yunanistan, Türkiye, İtalya, Kıbrıs, İspanya
İsveç: Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, Türkiye, Hırvatistan
Danimarka: Yunanistan, İspanya, Türkiye, Kıbrıs, İtalya
Hollanda: Yunanistan, İspanya, Türkiye, Portekiz, Curaçao
İngiltere: İspanya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Meksika
Belçika: İspanya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Mısır
Almanya: İspanya, Yunanistan, Türkiye, İtalya, Almanya
Fransa: Yunanistan, İspanya, İtalya, Morocco, Tunus
İsveç: İspanya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İtalya
Avusturya: Yunanistan, İspanya, Türkiye, İtalya, Hırvatistan