Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Turizm sektöründe yaşanan canlanma, Türkiye ekonomisinin daralma döneminden geçtiği günlerde oldukça değerli.

Sektörün her geçen gün daha da iyiye gitmesi için önemli adımlar atıldı. Bu çalışmalar, Avrupalı turistin tercihleri arasında Türkiye'nin de üst sıralarda yer almasını sağladı.

Avrupalı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinde, TL'nin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi de etkili oldu.

Turistlerin tatil tercihleri arasında yer alan ilk 5 ülke sıralandı.

İŞTE O SIRALAMA

Norveç: Yunanistan, İspanya, Türkiye, Kıbrıs, Bulgaristan

Polonya: Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Mısır

Finlandiya: Yunanistan, Türkiye, İtalya, Kıbrıs, İspanya

İsveç: Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, Türkiye, Hırvatistan

Danimarka: Yunanistan, İspanya, Türkiye, Kıbrıs, İtalya

Hollanda: Yunanistan, İspanya, Türkiye, Portekiz, Curaçao

İngiltere: İspanya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Meksika

Belçika: İspanya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Mısır

Almanya: İspanya, Yunanistan, Türkiye, İtalya, Almanya

Fransa: Yunanistan, İspanya, İtalya, Morocco, Tunus

İsveç: İspanya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İtalya

Avusturya: Yunanistan, İspanya, Türkiye, İtalya, Hırvatistan