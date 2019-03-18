Avrupalılar mesir macununu seviyor

UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan Mesir Macunu Festivali için bu yıl da tarihi Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden, 6 ton mesir macunu saçılacak.

MACUNA İLGİ ARTIYOR

28 Nisan’da gerçekleşecek olan festival finali öncesi saçılacak mesirlerin, 15 kadının hünerli elleriyle makine yardımı olmadan yapımı devam ederken, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, dünya üzerinde mesir macununa olan ilginin giderek arttığını belirtti.

Tanık, derneğin imalathanesinde, yılın 12 ayı boyunca 41 çeşit baharat kullanılarak, günlük olarak hazırlanan şifalı macunlarını Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

"HER YERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Avrupalıların mesiri sevdiğinin belirten Tanık, “Festival büyüdükçe, biz burada ne kadar yabancı misafir ağırlarsak, geriye dönüşleri de o kadar güzel oluyor. Çünkü buradan giden insanlar, ülkelerinde aileleri ve arkadaşları ile paylaşıyorlar. Böylece mesirin tanınırlığı artıyor. Ticari anlamda da bize ciddi anlamda geri dönüşleri oluyor. Ticari şartlar oluştuğunda da dernek olarak biz bunların hepsini değerlendirip elimizdeki imkanlar çerçevesinde her yere ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

YILDA 120 TON MESİR ÜRETİLİYOR

Viyana’ya, İngiltere’ye, Almanya’ya, Rusya’ya mesir macunu gönderdiklerini aktaran Tanık, "Göndermeye de devam ediyoruz. Almanya ve Viyana’da Türk vatandaşlarımız yaşıyor. Ticaret yapan insanlar, Manisa’ya geldiği zaman görüşüyoruz. Oralarda mesir macununu satmayı düşündüklerini söylediklerinde bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zaman içerisinde gittikçe büyüyecektir. Talep fazla. Bu da Manisa’nın mesiri ne kadar güzel tanıttığının bir göstergesi. Şu andaki üretim şekliyle yılda 120 ton civarında mesir üretiyoruz. Bunun 15 tonu, talep gelen dış ülkelere gidiyor.” diye konuştu.