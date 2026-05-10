Avrupa'nın devleri Victor Osimhen'in peşinde

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u sahasında 4-2 mağlup eden Galatasaray, bir kez daha mutlu sona ulaştı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu elde etti.

GELECEĞİ YAZIN ŞEKİLLENECEK

Galatasaray'da kazanılan bu zaferde en büyük pay sahiplerinden biri de golcü isim Victor Osimhen oldu.

Antalyaspor'la oynanan şampiyonluk maçında ağları iki kez sarsarak kalitesini yine gözler önüne seren yıldız oyuncunun geleceği bu yaz belli olacak.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Avrupa'nın önde gelen yayın organları Osimhen'in peşinde birçok dev kulüplerin olduğunu ifade ediyor.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint Germain (PSG) ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin Osimhen'i yakından takip ettiği belirtiliyor.

BEKLENTİ 150 MİLYON EURO

Galatasaray, ise gelen bu teklifler karşısında net bir tutum sergiliyor.

Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki futbolcuyu en az 150 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satacağı öğrenildi.

Sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bu sezon formasından uzun süre uzak kalan golcü ismi, Galatasaray istenilen teklif gelmemesi halinde takımda tutacak.

GALATASARAY BONSERVİSİNE 75 MİLYON EURO VERDİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

33 MAÇTA 30 GOLLÜK KATKI

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı.

Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.