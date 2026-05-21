Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk en düşük seviyede

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki doğalgaz depolarına yapılan gaz enjeksiyonundaki düşük seyrin bu ay da sürdüğü belirtildi.

Depolara 18 ve 19 Mayıs'ta yapılan gaz enjeksiyonunun söz konusu dönem için ölçüm tarihinin en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçtiğine işaret edilen açıklamada, Avrupa'daki gaz fiyatlarının da depoların doldurulmasını desteklemediği kaydedildi.

“ŞİRKETLER GAZI DEPOLAMAK YERİNE SPOT PİYASADA DEĞERLENDİRİYOR”

Açıklamada, Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'deki gelecek kışa yönelik fiyatların ortalamanın belirgin şekilde üzerinde seyrettiği, şirketlerin gazı depolamak yerine spot piyasada değerlendirdiği ifadesine yer verildi.

LPG İTHALATI SEKTEYE UĞRADI

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.