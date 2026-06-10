Avrupa'nın en iyi ve en kötü havalimanları belli oldu

Yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte milyonlarca yolcu seyahat rotalarını çizerken, Avrupa genelindeki havalimanlarının performansını gözler önüne seren kapsamlı bir araştırma yayınlandı.

Hava yolcusu hakları kuruluşu AirHelp tarafından dünya genelinde 68 ülkeden 250 havalimanının masaya yatırıldığı güncel analizde; uçuşların dakikliği, yolcu memnuniyeti ile yiyecek, içecek ve alışveriş gibi hizmet kalitesi kriterleri puanlandı.

Paylaşılan verilere göre, Avrupa’nın dev aktarma merkezleri sınıfta kalırken, listenin zirvesinde ve dibinde sürpriz isimler yer aldı.

Avrupa'nın en iyi havalimanları

1.Bergen Flesland Havalimanı (Norveç): Avrupa’nın en iyisi. Uçuşların zamanında kalkması (dakiklik) kategorisinde Avrupa lideri olurken, genel sıralamada dünya 9.'su seçildi.

2.Bilbao Havalimanı (İspanya): Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak genel sıralamada dünya 16.'sı oldu.

3.Bodo Havalimanı (Norveç): Başarılı performansıyla dünya genelinde 23. sıraya yerleşti.

4.Oslo Gardermoen Havalimanı (Norveç): Listeye üst sıralardan giren bir diğer Norveç havalimanı olarak dünya 28.'si oldu.

Avrupa'nın en kötü havalimanları

1.Rodos Diagoras Havalimanı (Yunanistan): Avrupa'nın en kötü havalimanı seçildi. Dünya genelindeki 250 havalimanı arasında 249. sıraya yerleşerek adeta dip yaptı.

2.Londra Gatwick Havalimanı (İngiltere): Yoğun rötarlar ve düşük yolcu memnuniyeti puanlarıyla dünya genelinde 235. sıraya geriledi.

3.Paris Charles de Gaulle Havalimanı (Fransa): Her yıl milyonlarca yolcu ağırlayan bu dev aktarma merkezi, beklentileri karşılayamayarak dünya 181.'si olabildi.

Özel kategorilerin şampiyonları

Müşteri Memnuniyeti Şampiyonu: Lüksemburg Havalimanı (Genel listede 130. sırada olmasına rağmen, yolcu memnuniyetinde 10 üzerinden 9.0 puanla Avrupa birincisi oldu).

En İyi Yiyecek & İçecek Alanı: Amsterdam Schiphol Havalimanı (Bünyesindeki restoran ve kafe çeşitliliğiyle 8.3 puan alarak bu kategoride zirveye oturdu).