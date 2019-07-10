Avrupa'nın en iyisi İstanbul seçildi

Merkezi İsviçre'de bulunan Basel Kamu ve Ekonomik Enstitüsü tarafından, ‘Dünya Sosyal Sermaye İzleme 2019’ raporu yayınlandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN ARAŞTIRMA

Enstitü, “Sosyal iklim, kişiler arası güven, kemer sıkma politikalarının kabul edilmesi, vergileri ödeme isteği, yerel ekonomiye yatırım, yardımseverlik, arkadaşlık ve misafirperverlik” konularını internet üzerinden katılımcılara sorarak, bunları 1 ile 10 puan arasında değerlendirmelerini istedi.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI

Buna göre, kamuya vergilerle ortak finansman sağlama konusunda istekli olan ülkeler sıralamasında Türkiye 6.6 puanla Almanya, Fransa ve İtalya’nın önünde yer aldı. Kamuya vergilerle ortak finansman sağlama konusunda en yüksek skoru, 10 puanla Çin elde etti. Bu oran Almanya’da 6.4, Fransa’da 5.1 ve İtalya’da ise 5 puan oldu.

TÜRKİYE, EN MİSAFİRPERVER ÜLKELER ARASINDA YER ALDI

Misafirperverlik kriterinde Japonya ve Yunanistan 10'ar puan alırken, Türkiye de 8.1 puanla Avrupa'nın en misafirperver ülkelerinden biri oldu. Ülke olarak misafirperverlik puanı İspanya’da 7.7, Rusya’da 7.6, Hollanda 6.8, Fransa’da 5.5 ve İsrail’de 2 puan olarak ölçüldü.

İSTANBUL, AVRUPA'DA BİRİNCİ

15 milyon nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul, 8.6 puanla kıtanın en misafirperver metropol kenti olarak belirlendi. Metropol kentlerde misafirperverlik konusunda Paris 8, Moskova 7.5 ve Berlin ise 5.3 puan aldı.

"320 MİLYARLIK SDG FONU'NDAN TÜRKİYE DE YARARLANDIRILMALI"

Basel Kamu ve Ekonomik Enstitüsü Dünya Sosyal Sermaye İzleme Bölümü Direktörü Alexander Dill, sosyal faydanın (güven, dayanışma, yardımseverlik, samimiyet ve misafirperverlik) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşmak için disiplinlerarası ve maddi olmayan bir temel varlık olduğunu söyledi. Dill, Avrupa Birliği’nin SDG için 2021-2027 yılları arasında harcamayı planladığı 320 milyar euroluk program kapsamında Türkiye'nin desteklenmesi ve finansman olanaklarından yararlandırılması gereken ülkelerden biri olduğunu belirtti.